Olympiakos – OM : Villas-Boas annonce la couleur

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas sait que le déplacement sur le terrain de l’Olympiakos ce mercredi soir en Ligue des Champions est déjà déterminant.

Après sept ans d’absence, l’Olympique de Marseille renoue avec la Ligue des Champions ce mercredi soir, avec un déplacement sur la pelouse de l’Olympiakos pour le compte de la 1ère journée. Avec également Manchester City et le FC Porto dans son groupe, André Villas-Boas sait qu’il doit ramener un résultat positif du Pirée pour espérer un parcours honorable dans la compétition.

Villas-Boas ne se déplace pas en touriste

« C’est un rêve que nous avions formulé la saison passée et que nous avons réalisé. Nous sommes ici pour profiter, nous voulons jouer notre chance car nous sommes dans un groupe qui peut nous permettre de combattre », a-t-il estimé en conférence de presse. « On doit gagner de l’expérience petit à petit, se qualifier chaque année pour la Ligue des Champions », a-t-il poursuivi.

« Mais on n’est pas venus en vacances pour visiter le Parthénon avec mes joueurs. On ne va pas entrer sur la pelouse avec des valises mais avec le maillot de l’OM, toute son histoire et l’étoile dorée qui est au-dessus du blason », a ajouté l’entraîneur marseillais.

La composition probable des deux équipes :

Olympiakos : Sa – Rafinha, Semedo, Ba, Holebas – M’Vila, Camara, Bouchalakis – Randjelovic, El Arabi, Valbuena.

Marseille : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Sanson, Strootman, Cuisance – Thauvin, Benedetto, Payet.

Images de IconSport