OM : deux recrues déjà poussées vers la sortie

À Marseille, le mercato d’hiver ne se limitera pas à des ajustements à la marge. Pablo Longoria l’a clairement indiqué jeudi en conférence de presse :

« Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe (…) et chercher à alléger les coûts économiques au sein du club. »

Traduction immédiate : l’OM compte vendre. Et au-delà des joueurs déjà identifiés comme Pol Lirola, Neal Maupay ou Ulisses Garcia, deux recrues estivales pourraient elles aussi être poussées vers la sortie après seulement quelques mois : Angel Gomes et CJ Egan-Riley.

Angel Gomes, une greffe qui ne prend pas

Arrivé libre après la fin de son contrat au LOSC, Angel Gomes était attendu comme un joueur capable d’apporter de la créativité et du liant au milieu marseillais. Six mois plus tard, le constat est sévère.

Utilisé tantôt en double pivot, tantôt plus haut sur le terrain, l’Anglais de 25 ans peine à peser. Trop neutre, trop peu décisif, rarement influent dans les zones clés, il n’a pas su s’imposer dans le système de Roberto De Zerbi. Le signal est clair : jamais titularisé en Ligue des champions, Gomes n’a plus été utilisé depuis trois rencontres, après sa sortie dès la pause contre Toulouse (2-2, le 29 novembre).

Selon L’Équipe, un départ dès janvier est désormais une option sérieuse. L’entourage du joueur, qui nourrit encore des ambitions internationales en vue de la Coupe du monde, ne fermerait pas la porte à un changement de club en cours de saison.

Sous contrat jusqu’en 2028 et valorisé à 18 millions d’euros par Transfermarkt, Gomes représente une opportunité financière intéressante pour un OM en quête d’un véritable meneur de jeu… et soucieux de rééquilibrer ses comptes.

Le cas CJ Egan-Riley est différent, mais la conclusion pourrait être la même. Recruté comme solution de rotation, le défenseur central de 22 ans n’était pas attendu comme un titulaire immédiat. Mais lorsqu’il a eu sa chance, l’ancien joueur de Burnley n’a pas rassuré.

Son expulsion après seulement 29 minutes contre Lyon en début de saison (0-1) a marqué les esprits et freiné son intégration. Depuis, le temps de jeu s’est raréfié. Sur les cinq derniers matchs, Egan-Riley n’a disputé… qu’une minute, en fin de rencontre face à Toulouse.

Dans une défense où Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard — voire Amir Murillo dans un système à trois — lui sont passés devant, l’Anglais apparaît aujourd’hui très loin dans la hiérarchie. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, la question d’un départ se pose ouvertement. L’OM pourrait espérer récupérer environ 10 millions d’euros sur un transfert.

Alors qu’ils étaient quatre joueurs anglais à l’ouverture de la saison, ils pourraient n’être plus qu’un seul en février. Mason Greenwood, auteur d’une première partie de saison convaincante, est jugé intransférable par la direction.