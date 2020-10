OM – Manchester City : Guardiola juge les Marseillais

A l’heure de défier l’OM ce mardi soir en Ligue des Champions, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola pose un regard très élogieux sur les Marseillais.

Une semaine après sa défaite contre l’Olympiakos (1-0), l’Olympique Marseille accueille Manchester City au stade Vélodrome (à huis clos en raison du couvre-feu) ce mardi soir (21 heures) pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Si son équipe sera largement favorite de cette rencontre, Pep Guardiola ne veut pas prendre l’équipe d’André Villas-Boas à la légère.

Guardiola ne prend pas l’OM à la légère

« C’est l’une des équipes historiques en France. Elle profite de la qualité de Payet et Thauvin, et de l’expérience de Benedetto qui vient de Boca Juniors. C’est un bon attaquant, un bon buteur qui bouge beaucoup », a jugé l’Espagnol. « Ils ont un milieu de terrain très physique avec de la qualité. Ils sont bien organisés et défendent bien l’espace », a-t-il estimé en conférence de presse.

« Nous devons trouver un moyen de contrôler le jeu. Il ne faudra pas trop concéder de coups de pied arrêtés. Ils sont forts car ils ont l’un des meilleurs tireurs d’Europe. Nous devons contrôler le match et les punir quand nous en aurons l’occasion », a prévenu Guardiola qui reste sur un très mauvais souvenir face à un club français, Lyon en l’occurence qui a éliminé City en août dernier en quarts de finale.

La composition probable de l’OM et Manchester City

Marseille : Mandanda – Sakai, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Gueye (ou Sanson) – Thauvin, Payet (ou Benedetto).

Manchester City : Ederson – Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo – Rodri, Gündogan – Mahrez, De Bruyne, Foden – Sterling.

