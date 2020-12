OM : une satisfaction et des regrets pour Payet

Dimitri Payet a permis à l’OM de marquer ses premiers buts et ses premiers points en Ligue des Champions mardi soir face à l’Olympiakos (2-1).

L’OM a mis fin à sa terrible série de 13 défaites en Ligue des Champions mardi soir, en battant l’Olympiakos (2-1) au Vélodrome lors de la 5e journée de la phase de groupes. La victoire a mis du temps à se dessiner et les Marseillais n’en menaient pas large quand Mady Camara a ouvert le score à la 33e minute. Mais le salut est finalement venu de deux penalties transformés par Dimitri Payet en seconde période, dont le second, pour une main à l’extrême limite de la surface, fait débat.

« Un sentiment mitigé » pour Payet

« On savait que le match pouvait nous permettre de nous racheter de cette campagne et de prendre trois points très importants. On prend malheureusement un but après un bon début de match. Mais voilà, quand on aurait baissé la tête ces dernières semaines, cette fois on a poussé, et bénéficié de deux faits de jeu pour pouvoir gagner ce match », a réagi Payet (qui a marqué là les deux premiers buts de sa carrière en Ligue des Champions) au micro de RMC Sport.

Malgré cette victoire, Marseille a de fortes chances de terminer dernier du groupe. Quel bilan le meneur de jeu tire-t-il de cette campagne ? « Un sentiment mitigé, mais si on avait montré ce visage dès le début, on n’aurait peut-être pas pu finir premiers, mais on aurait pu faire mieux », a-t-il estimé. « En gagnant ce match, l’objectif était de finir à la 3e place. On n’a plus notre destin entre les mains et pour réussir, il faudra aller gagner ce match à Manchester ». Il faudra en réalité faire un meilleur résultat que l’Olympiakos face à Porto. Un nul pourrait donc suffire.

Images de IconSport