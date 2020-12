Mercato / MU : l’agent de Pogba sème la pagaille !

L’agent très influent de Paul Pogba, Mino Raiola, a fait une intervention remarquée par le biais de Tuttosport.

En clair, le conseiller a déclaré que « c’est fini » pour le milieu de terrain à Manchester United. Raiola a justifié le pourquoi de cette sortie médiatique explosive. A ses yeux, « Paul n’est pas heureux à Manchester ». En effet, le champion du monde français « n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait » sur le terrain. A ce stade, Mino Raiola est persuadé que l’ancien joueur de la Juventus Turin « doit changer d’équipe, d’endroit » pour être, à nouveau, épanoui totalement.

L’agent a rappelé que le natif de Lagny-sur-Marne a « un contrat qui se termine dans un an et demi, durant l’été 2022 ». Raiola considère que « la meilleure solution pour toutes les parties » est clairement que le board des Red Devils table sur « une vente lors du prochain mercato » estival. Le conseiller de Paul Pogba a même laissé entendre que le board de Manchester United « risquerait de le perdre pour 0€ » s’il privilégiait le fait de le garder à Old Trafford durant la saison 2021/2022.

Où pourrait signer Pogba ?

Mino Raiola a répété que « l’intention du joueur est de ne pas prolonger son contrat » à MU. Désormais, la question est de savoir quelle pourrait être la destination de Pogba lors du prochain marché des transferts. On sait que des clubs comme la Juventus Turin (Raiola a validé cette option…) ou encore le Real Madrid ont des vues sur le footballeur âgé de 27 ans en vue de l’exercice qui se profile. Peut-être que le PSG et d’autres écuries huppées auront aussi envie d’obtenir sa signature…

Images de IconSport