Portugal : pourquoi la retraite de Cristiano Ronaldo pourrait coûter des millions à la Fédération

Cristiano Ronaldo ne représente pas seulement une légende du football portugais. À 41 ans, l’attaquant est devenu une véritable puissance économique. Selon GOAL, la retraite de Cristiano Ronaldo pourrait entraîner une baisse significative de la visibilité et des revenus de la Fédération portugaise de football (FPF), contrainte de préparer un après-Ronaldo aussi délicat sur le plan financier que sportif.

Car au-delà de ses buts et de ses records, CR7 est aujourd’hui une marque mondiale qui dépasse largement les frontières du football.

🚨 La retraite internationale de Cristiano Ronaldo pourrait avoir un impact économique majeur pour la Fédération portugaise. 18 juillet 2026

Une icône plus forte que la Seleção ?

D’après GOAL, plusieurs spécialistes du marketing sportif estiment que Cristiano Ronaldo constitue aujourd’hui une marque plus puissante que la sélection portugaise elle-même. Avec plus d’un milliard d’abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, le quintuple Ballon d’Or offre au Portugal une visibilité sans équivalent dans le football mondial.

Chaque rassemblement de la Seleção bénéficie ainsi d’une exposition médiatique exceptionnelle grâce à la présence de son capitaine. Les conférences de presse, les entraînements ou encore les publications de la Fédération enregistrent des audiences record lorsque Ronaldo est présent.

Cette notoriété profite directement à la Fédération portugaise. Les contrats de sponsoring, les droits commerciaux, les ventes de maillots et même les audiences télévisées sont largement stimulés par la présence de Cristiano Ronaldo.

Son départ pourrait donc entraîner une diminution de l’intérêt de certains partenaires commerciaux, même si le Portugal dispose déjà d’une génération particulièrement talentueuse emmenée par Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Gonçalo Ramos ou encore Nuno Mendes.

La FPF devra désormais construire une nouvelle identité capable d’exister sans celui qui, depuis près de vingt ans, incarne à lui seul le football portugais.

Un défi sportif… mais aussi économique

La retraite de Cristiano Ronaldo ne concernera pas uniquement le terrain. La Fédération devra également maintenir son attractivité auprès des diffuseurs, des sponsors et des supporters à travers le monde.

Le défi est immense. Car rares sont les joueurs capables d’offrir une telle exposition internationale à leur sélection nationale. Plus qu’un simple footballeur, Ronaldo est devenu une marque mondiale dont l’influence dépasse largement le cadre du sport.

Le Portugal prépare donc l’après-CR7 avec prudence. Sur le plan sportif, une nouvelle génération semble prête à prendre le relais. Sur le plan économique, en revanche, remplacer l’effet Cristiano Ronaldo s’annonce presque impossible.