PSG 0-1 Bayern : Paris pleure, Tuchel a trouvé la raison de la défaite

Le PSG a échoué en finale de la Ligue des Champions, s’inclinant (1-0) face au Bayern Munich. Thomas Tuchel évoque la chance.

Pour la première finale de son histoire, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à gravir la dernière marche de la Ligue des Champions. Les optimistes diront que les défaites d’aujourd’hui forgent les victoires de demain, qu’il fallait en passer par là pour pouvoir un jour soulever le Graal. A jamais les premiers, les Marseillais avaient échoué en 1991, avant de triompher deux ans plus tard… Tout le mal que l’on peut souhaiter aux Parisiens, forcément abattus après leur défaite (1-0) face aux Bavarois, sur un but, cela ne s’invente pas, d’un joueur formé en son sein : Kingsley Coman.

Les commentateurs français focaliseront longtemps sur la contre-performance du trio de feu d’attaquants, Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, pas à la hauteur des attentes ce soir. Ou sur la qualité insuffisante du milieu de terrain parisien, dominé par son adversaire. Ou encore sur la performance parfaite du gardien munichois Manuel Neuer, revenu à son meilleur niveau. Plus simplement, peut-être que le Bayern était tout simplement plus fort… Que l’ogre allemand (11 victoires en 11 matchs et meilleure attaque cette saison en C1) a su trouver les clés pour étouffer les meilleurs atouts parisiens. Et mérite sa victoire.

Tuchel insiste sur le manque de chance

Pour sa part, Thomas Tuchel a une autre lecture. Selon lui, la chance a été déterminante sur le résultat. « Il a seulement manqué le premier but, car on a eu les occasions. Si on met le premier, on gagne 1-0. On a eu des phases où on les a fait douter, mais aussi où on a dû souffler. On a manqué d’efficacité. (…) Il faut juste accepter de jouer un match pendant lequel la chance a sa part. On aurait eu la confiance en marquant le premier but. C’était notre défi. On ne peut pas jeter la faute sur quelqu’un. Il faudra continuer comme ça pour progresser », a jugé l’entraîneur du PSG au micro de RMC Sport, avant d’utiliser de nouveau le mot ‘chance’ à plusieurs reprise en conférence de presse quelques minutes plus tard.

Images de IconSport