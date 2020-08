PSG 2-1 Atalanta : Gasperini fait un aveu et parle du duo Mbappé – Neymar

L’entraîneur de l’Atalanta Bergame, Gian Piero Gasperini est logiquement déçu après l’élimination sur le fil face au PSG.

L’Atalanta y a cru. Et pour cause. A quelques minutes près, elle tenait sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions aux dépens du Paris Saint-Germain. Mais après avoir mené au score depuis la 27e minute, Bergame a craqué face à Marquinhos à la 90e minute, puis face à Eric Maxim Choupo-Moting à la 90e+3. Cruel pour les Italiens qui avaient réussi une première heure de jeu convaincante, avant de subir la dernière demi-heure.

Gasperini pensait que le match était plié

Le tournant de la rencontre a coïncidé avec l’entrée de Kylian Mbappé côté parisien et la sortie du maître à jouer Alejandro Gomez côté Atalanta. A partir de ce moment-là, le PSG a pris l’ascendant sur les débats. « C’est un match très difficile, très dur pour les deux équipes. Pour nous, évidemment, il y a beaucoup de remords d’avoir encaissé deux buts en fin de match. On pensait que le match était plié, c’est dur », a concédé le coach Gian Piero Gasperini.

L’entrée de Mbappé a modifié le rapport de force

« Quand on a mené, on a plutôt bien géré. Mais l’entrée de Mbappé, combinée à la présence de Neymar, a changé les choses pour le PSG. Son entrée a donné une énergie au PSG qui était en train de perdre le match, cela a été fondamental de par ce qu’il a apporté. Le but de l’égalisation, surtout, nous laisse beaucoup d’amertumes », a-t-il ajouté. Pour sa première participation à la compétition, l’Atalanta n’a pas à rougir bien au contraire, elle sort avec les plus grands honneurs.

