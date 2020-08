PSG 2-1 Atalanta : Paris s’est fait très peur, Neymar en veut plus

Le PSG de Neymar est passé près de la correctionnelle avant de s’imposer au finish face à Bergame en quarts de la Ligue des Champions.

Joyeux anniversaire au Paris Saint-Germain ! Le jour de ses 50 ans, le club de la capitale a enfin brisé la malédiction qui le poursuivait depuis le début de l’ère qatarie, en franchissant pour la première fois les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il fallait remonter en 1995 pour retrouver la trace d’une demie dans cette compétition. Mais que ce fut dur ! Après 90 minutes, Neymar et ses copains étaient menés 1-0 par l’Atalanta Bergame (but de Pasalic à la 27e), avant que… Eric-Maxim Choupo-Moting entré quelques minutes auparavant ne fasse la différence.

Neymar veut aller au bout

D’abord en initiant le but de l’égalisation de Marquinhos (90e), puis en marquant le second sur un service de Kylian Mbappé entré à l’heure de jeu, lui même lancé par Neymar (93e). Un soulagement immense pour le Brésilien élu homme du match, et tous les Parisiens. « C’est un grand soir. Je n’ai jamais pensé à l’élimination. On n’a jamais pensé à rentrer à la maison. Du début à la fin, depuis l’échauffement, on a pensé à la qualification », a réagi Neymar dans tous les bons coups mais qui a cruellement manqué d’inspiration face au gardien adverse avec plusieurs occasions vendangées.

« Personne ne m’enlèvera l’idée que j’ai envie d’aller au bout. On a franchi ce pallier, il va falloir en franchir un autre. On va devoir travailler pour aller jusqu’à la finale », a-t-il poursuivi au micro de RMC Sport, avant de rendre hommage à l’Atalanta. « C’est une grande équipe. Ils ont bien joué toute la saison. C’est la grande sensation de la compétition, une équipe agressive qui presse sur tout le terrain. Ils ont bien joué. Mais on est très contents de ce qu’on a fait. On a fait un grand match. Il va falloir se reposer. Ça a été un match très difficile sur le plan mental », a conclu le Parisien qui défiera l’Atletico Madrid ou Leipzig en demies.

Images de IconSport