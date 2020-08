PSG – Atalanta : le plan de Gasperini pour bloquer Neymar

A l’heure de défier le PSG, l’Atalanta Bergame craint particulièrement Neymar. Gian Piero Gasperini a une idée pour le bloquer.

L’Atalanta Bergame se présente dans la peau de l’outsider ce mercredi face au Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions (coup d’envoi à 21 heures). Le club italien a atteint ce niveau de la compétition pour la première fois de son histoire et n’a donc rien à perdre face à l’armada. Ce manque d’expérience sera-t-il rédhibitoire ? L’entraîneur Gian Piero Gasperini espère que ce sera le contraire.

Gasperini a une idée pour empêcher Neymar d’attaquer

« J’espère que ça aura un impact positif. Il y aura une grande attention, l’envie de bien faire. On ne perdra pas. Soit on gagne, soit on apprend. On est ici pour apprendre ou pour gagner. Il faut préparer le match sans penser aux émotions qui arrivent de l’extérieur », a-t-il prôné face à la presse. Le coach de l’Atalanta avait admis dernièrement qu’une absence de Kylian Mbappé serait un poids en moins. Qu’en est-il de Neymar à qui le PSG confiera les clés ce soir ?

« Neymar est incontestablement l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un problème de l’affronter, pour n’importe quelle équipe », a-t-il jugé. A-t-il un plan pour le contrarier ? « La meilleure façon de bien défendre sur lui, c’est de bien jouer. Nous essayerons de le bloquer avec notre organisation. Il faudra le contraindre à défendre pour l’empêcher d’attaquer », a présumé Gasperini. La méthode fonctionnera-t-elle ? Rendez-vous ce soir pour la réponse.

Images de IconSport