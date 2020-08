PSG 0-1 Bayern : Neymar, Coman, Mbappé… Ce que la presse européenne en a pensé

Revue de presse européenne après la victoire (1-0) du Bayern Munich face au PSG dimanche soir en finale de Ligue des Champions. Neymar au coeur des discussions.

L’Europe entière a suivi de près la finale de la Ligue des Champions, remportée dimanche soir par le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain sur un but de Kingsley Coman à l’heure de jeu. La supériorité et le triplé du club allemand, la détresse de Neymar au coup de sifflet final, les occasions vendangées par les Parisiens en première mi-temps. Tour d’horizon des principales réactions dans la presse du continent.

Les larmes de Neymar

« Inconsolable », titre L’Équipe en Une avec une photo de Neymar en pleurs. « Pour avoir raté trop d’occasions, notamment par Neymar et Kylian Mbappé, le PSG peut nourrir des regrets », considère le quotidien sportif français. En Allemagne, Bild parle « des larmes de joie d’un côté » avec notamment « King Coman » comme il l’a rebaptisé, « des larmes de deuil de l’autre », en référence à Neymar, effondré au coup de sifflet final. Le journal allemand évoque David Alaba venu le réconforter.

Mais « le Brésilien est inconsolable, se faufile vers le banc, s’assoit et continue à pleurer. Même lors de la cérémonie de remise des prix, les larmes coulent encore. Neymar touche tristement la coupe. Il la voulait tellement ! » Le Daily Mail également, s’est longuement attardé sur la détresse du Brésilien. « L’homme aux 222 millions d’euros, le cœur brisé, s’est effondré après avoir perdu la finale ». Le quotidien anglais a également noté que « les supporters marseillais ont célébré la défaite du PSG comme s’ils avaient gagné la coupe eux-mêmes. »

L’argent ne fait pas encore le bonheur pour Marca

En Italie, La Gazzetta dello Sport a constaté qu’un « super Neuer a stoppé Neymar en finale. » En Espagne, AS écrit que « Neymar et Mbappé ont trop gâché, le Bayern Munich remporte son 6e trophée et va au ciel. », rejoignant Liverpool au palmarès, derrière le Real Madrid et l’AC Milan. De son côté, Mundo Deportivo a ironisé sur « Coman, jeune français du PSG qui donne une nouvelle Champions League à une équipe allemande supérieure et qui complète un triplé. »

Mais les plus acerbes à l’égard du PSG ont sans doute été les journalistes de Marca, avec ce titre évocateur : « L’argent ne fait pas encore le bonheur », en référence aux sommes importantes investies par les Qataris à Paris pour bâtir une équipe capable de remporter la compétition. L’âme, elle, était côté bavarois. « Le Bayern a imposé un rythme infernal pour remporter sa sixième Ligue des Champions. Neuer a freiné Neymar et Mbappé », a observé le quotidien madrilène.

