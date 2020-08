PSG : trois bonnes nouvelles et une mauvaise

A l’heure de défier le Bayern Munich ce dimanche soir en finale de la Ligue des Champions, trois joueurs du PSG ont récupéré de leurs blessures, un autre est très incertain.

Le grand jour est arrivé ; le Paris Saint-Germain défie le Bayern Munich ce dimanche soir à Lisbonne (21 heures) en finale de la Ligue des Champions. Mais avec quelle équipe ? Quatre joueurs ont, ou ont eu des pépins physiques ces derniers jours : Kylian Mbappé qui a révélé après la victoire contre Leipzig (3-0) qu’il n’était pas encore complètement rétabli de sa blessure à la cheville, Marco Verratti touché à un mollet, Keylor Navas victime d’une élongation à une cuisse et Idrissa Gueye victime d’une douleur musculaire.

Mbappé se sent bien

Kylian Mbappé s’est montré très rassurant quant à son état de santé. « Ça va mieux, je me sens bien. J’ai eu la chance d’avoir du rythme en demi-finale, c’est ce que je voulais. J’ai de meilleures sensations, je vais tout donner pour aider l’équipe à gagner. Dans une finale, tout est possible », a-t-il confié à RMC Sport. Sa présence dans le onze ne fait donc guère de doute. Celle des trois autres n’est en revanche pas garantie. De passage face à la presse, Thomas Tuchel a fait le point.

Navas toujours incertain, Verratti et Gueye disponibles

« Keylor Navas va faire un essai avec nous, on prendra la décision, c’est noir ou blanc, on décidera après l’entraînement », a-t-il expliqué samedi. L’incertitude demeure donc totale, ce qui n’est pas le cas pour Verratti. « Marco Verratti et Idrissa Gueye ont fait l’entraînement avec nous après le match face à Leipzig (3-0), ils sont complètement sur le terrain avec nous ce samedi, ils sont disponibles », a rassuré l’entraîneur parisien.

Le risque de rechute est faible pour Verratti

« La blessure de Marco c’était un coup, ce n’était pas musculaire, c’est pour ça que le risque n’est pas grand. C’est seulement une question de douleur. Est-ce qu’il a les capacités de jouer 120 minutes ? Non, bien sûr. Il faut décider demain de sa titularisation ou pas », a précisé Tuchel. Si le risque de rechute est faible, il est donc permis de penser que l’Italien a de bonnes chances d’être titulaire ce soir, sans doute à la place de Leandro Paredes.

La composition probable du PSG : Navas (ou Rico) – Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Verratti (ou Paredes) – Di Maria, Mbappé, Neymar.

