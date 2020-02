PSG : la défaite face à Dortmund, « un super résultat »

Le PSG doit-il être inquiet suite à sa défaite (2-1) à Dortmund en Ligue des Champions ? Tout le monde ne le croit pas.

Le Paris Saint-Germain a-t-il un problème en Ligue des Champions ? A-t-il peur ? Perd-il ses moyens dès qu’arrivent les matchs couperets ? Ou est-il simplement à son véritable niveau, que l’on a du mal à estimer en Ligue 1, où ses adversaires ne sont pas capables de lui contester le leadership ? Alors que les critiques fusent depuis la défaite (2-1) à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Olivier Dacourt n’est pour sa part pas inquiet et considère même qu’il s’agit d’un résultat intéressant.

Pour Dacourt, le PSG a fait un super résultat

« Le PSG n’est pas paniqué en Ligue des Champions. C’est la C1, ils jouent contre les meilleures équipes européennes. La vérité, c’est le terrain. Même si Paris a de grands joueurs, il faut montrer sur le terrain que le PSG a l’une des meilleures équipes d’Europe. Ils ont perdu 1-2, c’est un super résultat, car en gagnant 1-0 au Parc, ils seraient qualifiés », a jugé l’ancien international français. « On a vu une équipe à Dortmund, et une somme d’individualités au PSG. C’est la grande différence », a-t-il constaté.

Le 3-4-3 improvisé de Thomas Tuchel est-il à mettre en cause ? « Marquinhos revenait de blessure, Thiago Silva aussi, Kimpembe, Neymar, pareil… Ils étaient à court de forme. Le PSG a manqué d’intensité. Paris est sous pression. Car ils ont l’objectif de gagner la Ligue des Champions. Mais il n’y a qu’une seule équipe qui la gagne. Et face à des équipes comme le Barça, le Real… Il y a peut-être un sentiment de peur. Mais une fois sur le terrain, les joueurs oublient tout ça », a-t-il estimé.

« Le souci, c’est que le PSG est rarement mis en danger en L1… Paris ne joue jamais avec une intensité maximale pendant 90 minutes en France, et ça manque une fois en Ligue des Champions. Le match retour contre Dortmund, c’est l’échéance la plus importante de la saison. Après, on pensera aux quarts, aux demies », a conclu Olivier Dacourt. On saura lors du match retour si Paris est capable d’assumer la pression, qui sera forcément très forte sur ses épaules ce soir-là.

Images de IconSport