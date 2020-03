PSG – Dortmund à huis clos ? L’UEFA donne son avis

Le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund doit-il être joué à huis-clos en raison de la propagation du coronavirus ?

Dans leur souci de lutter contre la propagation du coronavirus, les autorités françaises ont d’ores et déjà fait annuler plusieurs évènements sportifs, comme le semi-marathon de Paris. Doit-on élargir ces mesures aux rencontres de football regroupant des dizaines de milliers de supporters dans les stades ? L’idée est sur la table. Les matchs de Ligue des Champions sont dans le viseur, à commencer par celui entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais, mais aussi celui entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, prévu le mercredi 11 mars.

L’UEFA conseille à la France de maintenir le match PSG – Dortmund

« Si c’est à huis clos, c’est mieux de reporter le match car eux (les Allemands) ont eu leurs supporters. Nous voulons aussi avoir nos supporters à nos côtés. Si c’est comme ça, on demandera d’annuler le match pour jouer avec nos supporters », avait réagi le défenseur central Marquinhos ce week-end, qui fait donc passer l’équité sportive en premier. La décision ne sera a priori pas prise par l’UEFA, garante de l’organisation de la compétition. L’instance européenne a néanmoins un avis sur la question.

« Il ne faut pas tomber dans la panique. La décision sera prise dans tous les cas par le ministère de l’intérieur en France. Notre rôle est consultatif et le ministère de l’intérieur français a un avis exécutif et pour l’instant il n’y a pas de volonté de faire jouer ce match à huis clos », a répondu une source interne, des propos rapportés par RMC Sport. « De plus le Parc des Princes est un stade très ouvert. Et ni Paris ni la ville de Dortmund ne sont des foyers épidémiques du Coronavirus. Pour l’instant il faut juste suivre cela », a-t-elle ajouté.