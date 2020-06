PSG : une information cruciale pour le mercato

Le montant de l’enveloppe allouée au mercato du PSG a été dévoilée. Le directeur sportif Leonardo va devoir jouer serré.

A quel mercato faut-il s’attendre du côté du Paris Saint-Germain ? Ce que l’on sait pour le moment, c’est que plusieurs joueurs, dont certains parmi les mieux payés du vestiaire, vont partir libres. Comme Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Eric-Maxim Choupo-Moting, voire Layvin Kurzawa, dont le sort n’est finalement pas bouclé puisqu’une offre de prolongation lui aurait été transmise. Si la masse salariale va ainsi s’alléger, le club ne va en revanche récupérer aucune indemnité de transfert.

Leonardo a « seulement » 70 M€ pour recruter cet été

Quatre ou cinq joueurs qui partent sans rapporter un sou, cela va forcément peser à l’heure de faire les comptes. Et va amputer l’enveloppe de recrutement. Pas l’idéal, surtout dans le contexte économique actuel. La crise liée au coronavirus et la décision de la Ligue de Football Professionnel de ne pas relancer le championnat ont eu un impact fort sur les finances des clubs français, y compris celles du PSG. Sachant qui plus est que le fair-play financier n’est jamais loin même s’il a relâché la pression depuis quelques mois…

En conséquence de tout cela, il ne faut pas s’attendre à voir Leonardo déverser des montagnes de billets sur le marché. Selon Le Parisien, 70 millions d’euros lui ont été alloués pour recruter cet été. Un montant qui contiendrait qui plus est le produit de la vente d’un joueur (qui reste à définir). Si bien des clubs s’en contenteraient largement, cela ne fait pas beaucoup pour un club du niveau du PSG, pour recruter au moins trois renforts : un latéral droit, un milieu de terrain et un attaquant.

