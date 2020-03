PSG : Kimpembe taille Dortmund

Le défenseur central du PSG Presnel Kimpembe a pointé du doigt l’attitude de Dortmund suite à sa victoire à l’aller.

Après la défaite (2-1) du match aller, la peur d’une nouvelle élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions s’était emparée des medias et des supporters. Le Paris Saint-Germain allait-il subir une nouvelle déconvenue ? Il n’en a finalement rien été, les hommes de Thomas Tuchel ont réussi à s’imposer (2-0) mercredi soir avec des buts de Neymar et Juan Bernat, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. A l’inverse, Dortmund s’était peut-être montré un peu trop optimiste.

L’excès de confiance du Borussia a motivé Kimpembe et le PSG

Les joueurs parisiens ont renvoyé le Borussia à son excès de confiance. En témoigne les célébrations survenues après la rencontre (quand ils se sont assis en position zen pour imiter l’attaquant Erling Haaland), ou encore la réaction du défenseur central Presnel Kimpembe, revanchard. Un sentiment qui n’est pas sans rappeler celui des Barcelonais en 2017, piqués au vif quand certains Parisiens avaient pavoisé prématurément après leur succès 4-0 au Parc des Princes…

« Ce sont de grands joueurs. Maintenant, je vais le dire : ils ont perdu leur humilité, parce qu’après leur victoire chez eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d’instas, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club… Voilà. On l’a tous vu. On a gardé ça dans un coin de nos têtes et je pense que ça nous a tous boostés. Ça nous a aussi permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes. Et là, ça nous a porté profit », a confié le champion du monde 2018.

