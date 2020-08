Deux coups durs pour le PSG avant Leipzig

S’il récupère Di Maria, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel sera privé de Navas et peut-être aussi de Gueye face à Leipzig.

Face à l’Atalanta Bergame (2-1), Thomas Tuchel avait dû composer sans Marco Verratti (blessé) et Angel Di Maria (suspendu), ni Kylian Mbappé au coup d’envoi, ménagé à la suite de sa blessure à une cheville. Ces absences s’étaient ressenties car Neymar s’était retrouvé très seul en attaque jusqu’à la rentrée de l’international français, puis du héros Eric Maxim Choupo-Moting. Face à Leipzig demain soir en demi-finale de la Ligue des Champions, le Brésilien sera mieux épaulé. Mbappé et Di Maria devraient sauf surprise être titulaires.

Navas forfait, Gueye incertain côté PSG

Alors que Verratti sera toujours absent, l’entraîneur parisien va en revanche devoir composer sans deux nouveaux joueurs. Touché à une cuisse contre les Italiens et sorti en cours de partie, Keylor Navas ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers dimanche. Selon RMC qui a recueilli les indiscrétions de son entourage, le Costaricien sera forfait mardi soir face aux Allemands. Il sera donc suppléé par sa doublure Sergio Rico. Malheureusement pour le PSG, Verratti et Navas pourraient ne pas être les seuls absents.

Idrissa Gueye pourrait lui aussi manquer à l’appel. L’international sénégalais ne s’est pas entraîné non plus dimanche en raison d’une douleur musculaire. Simple précaution ou mauvais présage ? Son forfait serait ennuyeux pour Thomas Tuchel qui a déjà du mal à équilibrer son entrejeu. Le coach allemand ne disposera plus que de Marquinhos, Ander Herrera et Leandro Paredes à sa disposition. Pour une option plus offensive, Julian Draxler ou même Angel Di Maria ont déjà été utilisés dans l’axe et pourraient éventuellement dépanner.

Images de IconSport