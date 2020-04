Ce qui a manqué au PSG le soir de la remontada

Personne n’a oublié ce fameux soir où le PSG a sombré à Barcelone en Ligue des Champions. Et surtout pas Maxwell.

Tout parisien ayant vécu la remontada à Barcelone le 8 mars 2017 (défaite 6-1 après une victoire 4-0 à l’aller au Parc des Princes) restera marqué à vie. C’est par exemple le cas de Maxwell. Ce soir-là, le Brésilien n’était pas présent sur la feuille de match. Il a assisté à la débâcle, impuissant, en tribune. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien latéral gauche du PSG (2012 – 2017) se souvient.

Pour Maxwell, l’absence de Motta a été très préjudiciable

« J’étais impuissant, je ne pouvais rien faire. J’étais assis avec Thiago Motta (blessé). On regardait, on discutait beaucoup du match. Ce soir-là, l’expérience aurait pu aider l’équipe. Surtout quand on se souvient de l’arbitrage, si défavorable à Paris, ce qui peut créer de la tension entre les joueurs » juge-t-il. « Avoir une personne comme Thiago, par exemple, qui donne de la tranquillité, son expérience aurait été utile. »

« Alors, oui, cela nous a touchés parce qu’on ne pouvait pas aider. Et on en arrive à un match historique, de façon négative pour nous, de façon positive pour Barcelone », se remémore le Brésilien. « On a quitté notre place en tribune à 5-1 pour Barcelone pour éviter la cohue dans les escaliers et le PSG était encore qualifié. On avait un peu peur parce qu’on sentait les vagues arriver sur notre but. Quand on est arrivé dans le vestiaire, on a senti la vibration du stade. On a compris », a-t-il raconté.

Images de IconSport