PSG : Mbappé vs Giroud, Deschamps réagit

Olivier Giroud a frappé un grand coup en Ligue des Champions tandis que Kylian Mbappé est resté muet. Qu’en pense Didier Deschamps ?

Deux terrains, deux ambiances pour Kylian Mbappé et Olivier Giroud cette semaine en Ligue des Champions. Si les deux ont gagné leur match et sont qualifiés pour les 8es de finale, l’attaquant du Paris Saint-Germain est toujours à la recherche de son premier but dans la compétition en 2020 (soit 9 matchs), tandis que l’attaquant de Chelsea a marqué un quadruplé retentissant sur la pelouse du FC Séville (0-4). Cette performance réjouit Didier Deschamps, que le temps de jeu depuis le début de la saison de l’ancien Montpelliérain inquiétait.

Deschamps heureux pour Giroud, pas inquiet pour Mbappé

« Olivier a eu déjà l’immense plaisir de débuter un match, ça ne lui arrive pas souvent. Même si en rentrant, il marque des buts importants. Marquer un quadruplé en Ligue des Champions, ça n’arrive pas tous les jours. Ce sont de très beaux buts, différents, ce qui prouve que malgré les difficultés rencontrées, il a un gros mental, du caractère, il répond toujours présent », a félicité le sélectionneur. « Il est obligé de se battre un peu contre tout le monde, à l’excès certainement. Mais ça me fait plaisir pour lui. Tant mieux pour lui et son club », a-t-il ajouté.

Concernant le Parisien, Deschamps n’est pas inquiet. « Kylian est toujours un joueur qui fait des différences. Évidemment il a besoin de marquer, ça fait un petit moment qu’il n’a pas marqué en Ligue des Champions. Cela arrive, tous les attaquants de haut niveau peuvent connaître une période où ils ont un peu moins de réussite et d’efficacité. Je ne suis pas à me poser des questions ou à avoir des inquiétudes par rapport à Kylian. Il a envie d’arrêter cette série évidemment mais cela ne l’empêche pas de faire des choses décisives pour son club », a réagi le coach des Bleus.

