PSG : Neymar offre un beau cadeau au héros Choupo

Eric Maxim Choupo-Moting a surgi de nulle part pour qualifier le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions.

Et Choupo est arrivé, sans se presser. Le grand Choupo, avec sa passe et son golazo. Le jour de gloire pour l’attaquant camerounais, en fin de contrat et qui est finalement resté pour terminer la saison suite au départ d’Edinson Cavani. Dernier entré sur la pelouse de la Luz mercredi soir face à l’Atalanta Bergame (2-1) en quart de finale de la Ligue des Champions, mais premier félicité au coup de sifflet final. Le football est fait de ces histoires et héros improbables.

Après trois éliminations successives calamiteuses ces dernières années, le PSG est une nouvelle fois passé près d’une énorme désillusion. Mené de la 27e à la 90e minute, le club de la capitale a finalement pu compter sur le concours de celui qu’on n’attendait pas : Eric Maxim Choupo-Moting, entré à la 79e minute à la place de Mauro Icardi transparent. Le Camerounais a d’abord été à l’origine de l’égalisation en repiquant dans l’axe avant de centrer pour Neymar qui remisait sur Marquinhos (90e).

Neymar offre son trophée à Choupo-Moting

Puis il a marqué le but de la qualification en reprenant face au but un centre de Kylian Mbappé lancé en profondeur par Neymar (93e). Impliqué sur les deux buts, Neymar a été dans tous les bons coups d’un bout à l’autre de la rencontre mais a péché face au gardien avec des tirs inhabituellement manqués. Ce pourquoi l’UEFA l’a désigné homme du match. Une récompense que le Brésilien a souhaité partager avec son coéquipier buteur en lui offrant son trophée. Un beau geste qui prouve la cohésion du groupe, bien loin de l’histoire du penalty chipé à Edinson Cavani il y a deux ans…

Ce dernier est ravi d’avoir pu être décisif. « Quand je suis entré sur le terrain, je me suis dit : Non on ne peut pas rentrer à Paris comme ça, avec cette équipe, ça ne doit pas arriver. Depuis le stage, j’ai tout donné. Je suis très content que ça ait marché aujourd’hui. J’avais confiance en moi et en l’équipe. J’ai vu Kylian, je connais sa vitesse, j’ai aussi accéléré. Heureusement, il m’a vu. C’est une histoire parfaite. 50 ans de Paris aujourd’hui et on est en demi-finale. Tous ensemble, on peut aller loin », a-t-il réagi au micro de RMC Sport.

Images de IconSport