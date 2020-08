PSG : le club promet une belle carotte en cas de victoire face au Bayern

Neymar et ses coéquipiers du PSG pourraient toucher le million en cas de sacre en Ligue des Champions dimanche soir.

Après avoir respectivement éliminé le Borussia Dortmund, l’Atalanta Bergame et le RB Leipzig aux tours précédents, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich dimanche soir à Lisbonne en finale de la Ligue des Champions. Une première sous l’ère QSI et même dans l’histoire du club, entièrement mobilisé vers cet évènement. Ce ne sera évidemment pas un motif de motivation car l’enjeu sportif est suffisamment fort en soi, mais les joueurs pourraient toucher un joli magot en cas de succès.

Le PSG versera 500 000 euros à chaque joueur en cas de sacre européen

En effet, L’Equipe révèle que chaque joueur percevra une prime de 500 000 euros en cas de victoire face aux Bavarois. Une somme importante sachant par exemple que les joueurs de l’équipe de France ont perçu 400 000 euros pour leur sacre en Coupe du monde il y a deux ans. Une prime qui s’ajouterait à celles de 400 000 euros touchée pour le titre de champion de France, et de 50 000 euros pour chacune des victoires en Coupe de France et Coupe de la Ligue. Au total, Neymar et ses coéquipiers pourraient donc cumuler 1 million d’euros de primes de victoire cette saison.

Images de IconSport