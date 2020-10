Real : Zidane explique ce qui le chagrine

Zinedine Zidane n’est pas content du résultat. Néanmoins, l’entraîneur du Real Madrid a globalement aimé le contenu et la réaction de son équipe.

Après avoir déjà perdu la semaine dernière à domicile contre le Shakhtar Donetsk (2-3), le Real Madrid est passé tout près d’un nouveau revers en Ligue des Champions mardi soir. Menés 2-0 par M’Gladbach sur un doublé de Marcus Thuram, les Merengue ont réussi à arracher le nul (2-2) dans les dernières minutes grâce à des buts de Karim Benzema et Casemiro. Un point en deux matchs, le bilan n’est pas glorieux pour Zinedine Zidane qui, heureusement, a réussi à s’imposer face au Barça au Camp Nou entre les deux rencontres.

Zidane préfère positiver

« La première période a été très bonne, c’est dommage d’encaisser le premier but sur une erreur. Mais le résultat montre le caractère de l’équipe. On veut toujours gagner, donc nous ne sommes pas contents avec le nul. On a eu la possession mais on n’a pas su la transformer en occasions », a concédé l’entraîneur madrilène au micro de Movistar +.

« Je retiens la réaction de l’équipe. C’est un point important. On sait qu’en jouant comme ça, on va avoir des résultats. Le contenu a été très bon et les joueurs se sont battus jusqu’à la fin. Ça va être une année difficile pour tout le monde, mais aujourd’hui il faut être fier, on a pris un point sur une pelouse très compliquée », a positivé Zidane qui préfère donc voir le verre à moitié plein. Prochain match dès mardi face à l’Inter Milan à Santiago Bernabeu.

