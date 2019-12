Mercato / Juventus : un champion connu avertit Ronaldo…

Le champion de MMA Khabib Nurmagomedov espère que son ami Cristiano Ronaldo (Juventus) ne fera pas une erreur cruciale.

Par le biais du média Russia Today, Nurmagomedov a fait savoir qu’à ses yeux l’attaquant de la Juve ne devait pas trop tirer sur la mécanique. Il considère que « CR7 » doit songer très sérieusement à l’idée de ranger définitivement les crampons au vestiaire. « Il doit prendre sa retraite au bon moment avant que quelqu’un ne le remplace. A 35 ans, il n’aura plus les mêmes temps de réaction et la même forme physique. »

« Il est difficile de quitter quelque chose que vous avez fait toute votre vie. Mais peu importe si vous voulez prendre votre retraite ou non, il arrivera un moment où si vous ne quittez pas le sport, le sport vous abandonnera ». Khabib Nurmagomedov craint que son ami soit « laissé pour compte » alors qu’il a réalisé une très grande carrière au haut niveau.

Nurmagomedov veut protéger Ronaldo

« Il y aura de nouveaux champions. Des garçons plus jeunes, plus affamés et plus motivés. Et à la fin de sa carrière, il n’aura pas les mêmes motivations et la même faim qu’il avaient lorsqu’il a commencé. » Le champion de MMA a précisé que « personne » ne pouvait rester « au top pour toujours » que ce soit sur la planète foot ou ailleurs.

Finalement, Khabib Nurmagomedov souhaite simplement que Ronaldo passe à autre chose en étant au sommet de son art. « Mon conseil pour lui, qui s’applique également à moi, est de prendre sa retraite au moment adéquat. Peu importe si vous êtes Cristiano ou Khabib, quelqu’un viendra vous remplacer ».

Images de IconSport