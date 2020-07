Mercato / ASSE : une bonne et une mauvaise nouvelle… (officiel)

Les dirigeants de Saint-Etienne ont annoncé deux nouvelles importantes qui concernent Loïc Perrin et William Saliba.

A propos de Perrin, les Verts ont fait savoir que le défenseur central venait de signer « un avenant ». Alors que son contrat à l’ASSE expirait mardi soir à minuit (hier), les décideurs stéphanois ont trouvé un accord avec Loïc Perrin. Le capitaine stéphanois pourra ainsi « poursuivre l’aventure jusqu’à la finale de la Coupe de France » programmée « le 24 juillet au Stade de France ».

Les Verts ont précisé que cet accord « s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du gouvernement relative à l’adaptation, pour la saison 2019-2020, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ». Les clubs, joueurs et entraîneurs peuvent ainsi « prolonger leurs relations contractuelles afin de terminer les compétitions de la saison 2019-2020, reportées à cause de la pandémie de Covid-19 ».

Ok pour Perrin, coup de massue pour Saliba…

Alors que les voyants sont au vert pour Loïc Perrin, les carottes sont cuites pour William Saliba. Mardi, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, avait confié qu’il était « disposé » à laisser le défenseur central « à la disposition » du club stéphanois « jusqu’à la finale de la Coupe de France ». Depuis plusieurs jours, le jeune joueur « s’entraînait » au sein du groupe dirigé par Claude Puel. Saliba était « évidemment très enthousiaste à l’idée de finir son parcours en Vert par un tel match ».

Problème : en coulisses, les choses ne se sont pas bien passées entre Saint-Etienne et Arsenal… « Hélas, l’ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu’au 24 juillet, n’a pu trouver d’accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables. »

De l’autre côté de la Manche, les Gunners ont livré aussi leur version des faits. Ils ont assuré ne pas avoir pu se « mettre d’accord » au sujet d’un « plan d’entraînement clair » avec leurs homologues stéphanois. A leurs yeux, il était impensable de « prendre un risque concernant la santé d’un joueur d’Arsenal » en vue de la saison prochaine. Par ailleurs, ils ne voulaient « pas être financièrement désavantagés en prolongeant le prêt ». L’histoire de William Saliba à l’ASSE est donc terminée puisque son prêt a expiré hier…

Images de IconSport