Mercato / Barça : après Messi, une autre star pète un plomb !

L’attaquant Luis Suarez a entamé un bras de fer avec les dirigeants du FC Barcelone à propos de son futur.

Selon le quotidien Sport, l’international uruguayen ne fait pas partie des plans de l’entraîneur Ronald Koeman. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas ne l’a pas inclus « dans sa première liste » pour la préparation estivale. En parallèle, les dirigeants du Barça font « pression sur Luis Suarez ». Dans l’idéal, ils aimeraient bien « qu’El Pistolero » résilie son contrat… et renonce au paiement global de sa dernière année d’engagement.

A défaut de cela, Suarez pourrait rester « dans les tribunes » cette saison et peut-être vivre une saison blanche. Sport assure que « la tension entre le club et Suarez augmente ». Pourtant, l’ancien joueur de Liverpool « fait preuve d’un professionnalisme absolu ». Si Koeman lui accordait sa confiance, alors Luis Suarez jouerait sans faire d’histoire. Aujourd’hui, « il pense à tout donner jusqu’à la dernière minute » où il portera le maillot du FC Barcelone.

Suarez, un cas qui interpelle…

Au sein du club catalan, beaucoup de gens s’interrogent à propos de la gestion du cas Suarez. Ils se demandent pourquoi un tel joueur est traité de la sorte… alors qu’il a toujours respecté à fond le club. On peut se demander si cela n’aura pas un impact psychologique, plus fort qu’on ne le croit, au sein de l’effectif de Koeman. Lionel Messi, par exemple, doit voir d’un mauvais œil le fait que son ami Luis Suarez ne soit pas respecté par le président Josep Maria Bartomeu et consorts.

Si sa situation ne s’améliorait pas très rapidement, « El Pistolero » pourrait miser sur un départ avant la fin du mercato estival. Intéressée par ses services, la Juventus Turin attend de lui un gros effort sur le plan financier. Si c’était le cas, alors Suarez pourrait signer chez les Bianconeri jusqu’au 30 juin 2023… conformément au souhait du nouvel entraîneur Andrea Pirlo. Sport précise que « le joueur réfléchit toujours à cette possibilité » même s’il a « gelé l’opération pour le moment ». L’Uruguayen désire « évaluer tous les scénarios possibles avant de prendre une décision ». Notez que l’Atletico Madrid a aussi des vues sur le natif de Salto.

