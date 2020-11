Suède : un grand pas franchi pour Ibrahimovic

L’attaquant de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic semble de plus en plus proche d’un retour sous le maillot de l’équipe de Suède.

« Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus », avait écrit Zlatan Ibrahimovic sur les réseaux sociaux en début de mois, accompagné d’une photo de lui avec le maillot de la Suède. Le message était évident mais le sélectionneur n’avait pas jugé bon de le rappeler lors du dernier rassemblement. L’idée est toutefois en train de faire son chemin. Plus de quatre ans après sa dernière apparition en sélection lors de l’Euro 2016, l’attaquant de 39 ans va-t-il revêtir de nouveau les couleurs de son pays ?

Ibrahimovic et Andersson ont discuté

« Si tu me demandes, je vais être honnête : oui, la sélection me manque. Ce n’est pas un secret. Celui à qui ça ne manque pas, il a déjà fini sa carrière. Et je n’ai pas fini ma carrière », a lancé le meilleur buteur actuel de Serie A (10 buts) dans les colonnes du journal local Aftonbladet. Une main tendue vers le sélectionneur Janne Andersson contre qui il avait émis des critiques deux mois plus tôt à propos de la non-titularisation du jeune Dejan Kuluzevski.

Les deux hommes se sont d’ores et déjà rapprochés, comme le révèle Andersson. « Quand il a ouvert la porte pour rejouer en sélection, j’ai senti qu’il était naturel et important de le rencontrer pour en parler dès que possible. Notre réunion a été bonne et fructueuse, nous nous sommes mis d’accord pour continuer le dialogue », a confié le sélectionneur suédois dans un communiqué publié par la Fédération. Du haut de ses 116 sélections et 62 buts, Ibrahimovic pourrait bien, au vu de sa grande forme actuelle, retrouver l’équipe nationale en vue de l’Euro l’été prochain.

Images de IconSport