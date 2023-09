Super Ligue : la réponse très surprenante de la FIFA !

Alors que l’UEFA est totalement hostile à la Super Ligue créée par 12 clubs européens, la FIFA appelle au dialogue constructif.

Comme pressenti hier, 12 clubs ont officiellement lancé leur projet de Super Ligue, un championnat fermé. « Douze des clubs européens les plus importants annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord pour la création d’une nouvelle compétition, la Super League. L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus Turin, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham ont rejoint en tant que clubs fondateurs », ont-ils communiqué.

La FIFA dénonce mais ne condamne pas la Super Ligue

« Trois autres clubs seront invités à se joindre avant la saison inaugurale qui débutera dès que possible. Pour l’avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l’UEFA et la FIFA des meilleures solutions pour la Super League et pour le football mondial dans son ensemble », ajoute le publié. La discussion risque d’être très froide avec l’UEFA qui a d’ores et déjà montré une très grande hostilité à l’égard de ce projet.

Alors que l’instance européenne pensait pouvoir compter sur le soutien inconditionnel de la FIFA pour contrecarrer les plans des 12 séparatistes, cette dernière s’est montrée plutôt évasife ! « La FIFA ne peut que désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente hors des structures du football. La FIFA veut clarifier qu’elle se positionne fermement en faveur de la solidarité dans le football et d’un modèle de redistribution équitable », a-t-elle toutefois émis.

« La FIFA se positionne toujours en faveur de l’unité dans le football mondial. Elle appelle toutes les parties impliquées dans des discussions houleuses à engager un dialogue calme, constructif et équilibré pour le bien de ce jeu », a-t-elle ajouté, laissant ainsi la place au dialogue, là où l’UEFA ne veut pas en entendre parler et menace déjà de sanctions lourdes à l’égard des participants à la Super Ligue.

Images de IconSport