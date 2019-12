Mercato : le PSG dans le coup pour un pilier du Barça ?

Selon El Mundo Deportivo, le gardien de but Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) a une très bonne cote en Europe.

Cette saison, le dernier rempart a disputé 23 matches, encaissé 24 buts et gardé sa cage inviolée à 7 reprises toutes compétitions confondues. Le média espagnol précise que le trio Bayern Munich – Juventus Turin – PSG a des vues sur Ter Stegen en vue de la saison prochaine. Apparemment, Oliver Kahn – qui va bientôt intégrer la direction du Bayern – raffole de son compatriote. La légende bavaroise pourrait donc mettre le paquet afin que Marc-André ter Stegen intègre le club lors du mercato estival 2020. Histoire de préparer l’après-Neuer étant donné que ce dernier a 33 ans.

Du côté de la Juventus, les dirigeants recherchent tout simplement le nouveau Buffon. Autrement dit, un portier de qualité, encore relativement jeune. Cela tombe bien puisque Ter Stegen a 27 ans et qu’il s’est imposé avec brio au FC Barcelone depuis son arrivée durant l’été 2014. Enfin, le PSG semble être à l’affût sur ce dossier. A vrai dire, c’est plutôt surprenant de voir le club de la capitale s’intéresser à Marc-André ter Stegen. Actuellement, l’entraîneur Thomas Tuchel s’appuie sur Keylor Navas en tant que titulaire.

Ter Stegen devrait être récompensé

Le joueur costaricain a montré qu’il était un dernier rempart de classe mondiale depuis son arrivée à Paris. Pour sa part, Sergio Rico est sa doublure… et n’est pas du même calibre que Navas. A contrario de la saison passée, durant laquelle Buffon et Areola se partageaient le costume de numéro 1, le Costaricain et l’Espagnol connaissent précisément leur rôle au Parc des Princes. Pour en revenir à Ter Stegen, notez que sa « priorité » est clairement de « rester à Barcelone » où son contrat actuel expirera le 30 juin 2022.

Par ailleurs, la clause libératoire de l’Allemand – 180 millions d’euros – est très dissuasive. Au Camp Nou, les dirigeants du Barça envisagent de « s’asseoir avec lui en 2020 ». Histoire d’entamer « les négociations » en vue d’une prolongation de contrat. Au final, il serait fort surprenant que Marc-André ter Stegen quitte le club catalan où il se sent très bien depuis bientôt cinq ans et demi.

Images de IconSport