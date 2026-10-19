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Tottenham envisage le recrutement de Yuito Suzuki, la pépite japonaise de Fribourg

lundi 19 octobre 2026 - 13:40

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Tottenham explore la piste menant à Yuito Suzuki, jeune joueur japonais de 24 ans évoluant à Fribourg. Ce milieu offensif ou attaquant polyvalent a attiré l’attention du club londonien ainsi que celle de l’AC Milan, qui souhaitent tous deux renforcer leur ligne offensive dès le mercato hivernal.

Tottenham envisage le recrutement de Yuito Suzuki, la pépite japonaise de FribourgAngleterre

Une valeur estimée entre 40 et 45 millions d’euros

Depuis son transfert de Brøndby à Fribourg, Suzuki impressionne par sa technique, sa créativité et sa mobilité. Capable d’évoluer aussi bien en milieu offensif central que sur les ailes ou en second attaquant, il offrirait à Roberto De Zerbi une certaine flexibilité tactique.

Cependant, le principal obstacle reste le prix demandé par Fribourg, évaluant le Japonais entre 40 et 45 millions d’euros. Les offres évoquées, qui comprendraient des bonus de performance, tourneraient autour de 35 millions d’euros, soit nettement en dessous de cette fourchette.

Plusieurs prétendants et des négociations délicates

Outre Tottenham, l’AC Milan figure parmi les prétendants, tandis que la Real Sociedad suit également le joueur. Aucun club n’aurait encore soumis d’offre formelle, les discussions en étant au stade exploratoire. Le fait que le contrat de Suzuki ne comporte pas de clause libératoire laisse à Fribourg la main sur les conditions de vente, d’autant plus qu’ils préfèrent ne pas perdre un élément clé en cours de saison.

Pour Tottenham, l’enjeu est d’évaluer si la polyvalence et le potentiel offensif du joueur justifient un investissement conséquent, surtout face à une concurrence active. Le club anglais devra également définir précisément l’utilisation qu’il ferait de Suzuki pour optimiser son impact sur le terrain.

Décryptage FootLégende
À retenir pour FootLégende

Tottenham s’intéresse à un profil polyvalent mais cher, avec une concurrence forte et des négociations encore ouvertes.

En clairYuito Suzuki peut évoluer à plusieurs postes offensifs, offrant des solutions tactiques flexibles.
Le chiffreFribourg réclame jusqu’à 45 M€, tandis que Tottenham propose environ 35 M€ incluant bonus.
La suiteLes discussions sont préliminaires, sans offre formelle, la prudence est de mise.

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