Mercato / Barça : Valverde et ce silence qui en dit long…

L’entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, est de plus en plus isolé au Camp Nou à ce stade de cette saison 2019/2020.

Rappelons que des dirigeants du Barça ont rencontré Xavi (En savoir plus). Actuellement, l’Espagnol évolue en tant qu’entraîneur du club d’Al-Sadd (Qatar). La question est de savoir si Eric Abidal et consorts ont proposé à Xavi de prendre les rênes de l’équipe dans l’immédiat… ou en juin prochain. Dans les deux cas, Valverde « n’est pas étranger à tout ce qui se dit et s’écrit à son sujet ces derniers jours » d’après Sport. Le coach ibérique sait pertinemment qu’il est sur la corde raide.

La défaite des Blaugrana en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (2-3 contre l’Atletico Madrid) a fragilisé un peu plus le technicien. Ernesto Valverde a été « très touché » par cet échec. Mais ce qui l’a « le plus gêné » a été le fait de constater son isolement au Camp Nou. En effet, « aucun dirigeant du club ne l’a contacté ». Histoire de lui « communiquer » quelque chose que ce soit « d’une manière ou d’une autre ».

Valverde est « très en colère »

Aujourd’hui, Valverde vit une grosse période de « solitude » au sein du club catalan. Il en apprend plus sur « tous les mouvements », au sein du club barcelonais, « à travers les médias » et pas en direct. Toujours selon le quotidien Sport, le président Josep Maria Bartomeu a prévu de prendre part à « une réunion avec Valverde dans les prochains jours ». Pour l’heure, ce dernier est « très en colère » et ne sait pas à quoi s’en tenir pour le futur.

Il « ne comprend pas que sa continuité au Camp Nou soit remise en question » d’autant plus en ce début d’année 2020. Par ailleurs, Ernesto Valverde est très déçu que l’écurie négocie, dans son dos, avec la légende Xavi. Au final, on ne voit pas bien comment les morceaux pourraient être recollés entre toutes les parties concernées. Notez que le Barça défiera Grenade le 19 janvier prochain 20e journée de Liga). D’ici là, Valverde aura peut-être fait ses valises…

