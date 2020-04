Mercato / Real : Zidane avait pris une très bonne décision

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a bien fait de garder Raphaël Varane lors du dernier mercato estival.

A l’époque, l’international français se posait des questions à propos de son futur. Varane n’excluait pas le fait de quitter le Real. Des clubs comme le PSG ou encore Manchester United étaient à l’affût. Mais à Santiago Bernabeu, Zidane était intervenu. Le coach français ne voulait pas que le défenseur central quitte le navire. Finalement, Raphaël Varane était resté chez les Merengue.

Cette saison, l’ancien joueur de Lens a franchi un cap. Aujourd’hui, Varane est clairement un leader au sein du onze titulaire de la Casa Blanca. Le natif de Lille a disputé 33 matches, inscrit 1 but et effectué 1 passe décisive toutes compétitions confondues. Raphaël Varane est le troisième joueur le plus utilisé par Zinedine avec environ 3000 minutes de jeu au total.

Varane est devenu un vrai taulier

Pour le quotidien El Mundo Deportivo, il y a fort à parier que le Français bénéficiera bientôt d’une prolongation de contrat. Son engagement expirera le 30 juin 2022. Par ailleurs, Varane incarne le présent et l’avenir puisqu’il est âgé de seulement de 26 ans. Plus « installé que jamais à Madrid », le champion du monde tricolore forme un duo solide avec Sergio Ramos.

Son impact athlétique et son intelligence de jeu font de lui un élément intransférable en vue du prochain mercato estival. Quatrième capitaine du Real, Raphaël Varane a disputé 309 matches avec le Real Madrid (15 buts et 7 passes décisives). Zinedine Zidane est ravi de pouvoir s’appuyer sur un défenseur central de ce calibre et ce n’est pas près de changer !

Images de IconSport