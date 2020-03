Mercato / Barça : Xavi ajouterait une grosse pierre du PSG

L’entraîneur d’Al-Sadd, Xavi, pense que le FC Barcelone a juste besoin de Neymar, voire de deux-trois autres joueurs, afin d’avoir un onze titulaire de folie.

Rappelons tout d’abord que l’ancien milieu de terrain avait refusé d’endosser le costume de coach au Barça. C’était suite à l’éviction d’Ernesto Valverde. Finalement, les Blaugrana avaient jeté leur dévolu sur Quique Setien. Par le biais de La Vanguardia, Xavi a déclaré qu’il aimerait « être totalement en phase » avec les dirigeants barcelonais avant de revenir au Camp Nou.

Cela tend à prouver que l’Espagnol n’a pas reçu les garanties nécessaires, de la part du président Josep Maria Bartomeu, afin de revenir en début d’année. « Je n’ai rien contre personne. De plus, je n’ai pas une mauvaise relation avec Bartomeu. Je m’entends bien avec Laporte et Victor Font avec lequel je suis ami. Je serai avec tous ceux qui aiment bien le Barça », a-t-il souligné.

Xavi veut revoir… Neymar au Camp Nou !

En attendant de revenir un jour au FC Barcelone, Xavi a fait savoir que Setien s’appuie sur un effectif très compétitif. « Une grande partie de l’effectif me semble extraordinaire. A commencer par le gardien (Ter Stegen) qui me semble être le meilleur du monde. Pour moi, Jordi Alba est le meilleur arrière gauche du monde, Piqué le meilleur défenseur central du monde, Busquets le meilleur milieu défensif du monde et Messi le meilleur joueur du monde. »

Histoire d’enfoncer le clou sur la qualité de l’escouade, Xavi a cité aussi les noms de « Suarez, De Jong et Arthur » qui peuvent permettre au club de « gagner » pendant « encore dix ans ». Au final, l’Espagnol juge donc que « la base est très bonne ». A ses yeux, la venue d’un joueur comme Neymar qui s’exprime au PSG ferait un bien fou à son club de coeur. « Je ne sais pas s’il cadrerait au niveau social. Mais sur le plan footballistique, je n’ai aucun doute que ce serait une signature spectaculaire. » Nul doute que bon nombre de dirigeants du FC Barcelone partagent le même avis…

Images de IconSport