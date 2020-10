Mercato / Real : agacé, frustré… Zidane digère mal des choses

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, aurait bien aimé que ses supérieurs recrutent un voire deux joueurs durant le mercato.

A en croire le site du quotidien As, « la frustration de Zidane » est palpable en ce qui concerne la campagne de recrutement… inerte de la Casa Blanca. Plombés par la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, les dirigeants madrilènes ont décidé de passer leur tour lors du mercato estival. Aucun joueur majeur n’a signé au Stade Santiago Bernabeu. As rappelle que Zinedine Zidane voulait que Kylian Mbappé vienne au Real Madrid. Mais le coût d’un tel transfert était bien trop important pour les Merengue. Ils attendront 2021 pour revenir à la charge.

A ce moment-là, Mbappé n’aura plus qu’une seule année de contrat à honorer. Sur le papier, ce sera plus facile de le déloger à ce moment-là… à moins bien sûr qu’il décide de rempiler au PSG. A propos de Paul Pogba, Zidane n’a jamais caché son intérêt pour le milieu de Manchester United. As précise que le coach français a « tenté de le faire signer au moins deux fois ». C’était en 2016 puis en 2019. « Zizou » aurait apprécié le fait que le Real passe une troisième fois à l’attaque pour Pogba. Ces « deux exemples marquants frustrent Zidane sur le marché ». Mais ce ne sont « pas les seuls »…

Zidane ciblait d’autres Bleus prometteurs !

En effet, le technicien « s’est beaucoup intéressé aux jeunes talents français ». On pense notamment à Eduardo Camavinga qui fait partie du groupe tricolore de Didier Deschamps. Problème : les dirigeants de Rennes ont fixé le prix du milieu à environ 50 millions d’euros. En 2021, les Madrilènes pourraient dégainer en ce qui concerne Camavinga. Mais une « bataille difficile » s’annonce « avec le PSG, la Juventus et Bayern Munich » notamment. Zinedine Zidane aurait préféré que le Real attaque dès cette année sur ce dossier. Enfin, le champion du monde 98 a « également très bien parlé à ses supérieurs d’Upamecano » qui évolue au RB Leipzig et en équipe de France.

Mais la Casa Blanca « n’a pas pu obtenir son arrivée ». La faute à une clause libératoire de 60 millions d’euros… Pour finir, « Aouar a été la dernière demande de Zidane au club ». Un échange entre le milieu de l’OL et Mariano Diaz, en plus d’une somme de 20 millions d’euros pour les Gones, a été évoqué par la presse espagnole. Mais finalement, Houssem Aouar n’a pas changé d’air alors qu’il était convoité également par Arsenal. Pour en revenir à Zinedine Zidane, on peut dire que ce mercato estival 2020 a été très décevant et frustrant, pour lui, à plus d’un titre…

