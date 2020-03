Mercato / Real : Zidane et Pérez ont un gros problème à régler

En vue du prochain mercato estival, Zinedine Zidane et Florentino Pérez doivent se creuser les méninges à propos de Gareth Bale.

L’été dernier, l’ailier gallois était déjà sur la rampe de départ. Mais les rumeurs (Manchester United, Tottenham, Chine…) n’avaient pas donné lieu au transfert de Bale. Cette saison, le footballeur âgé de 30 ans a disputé 18 matches, inscrit 3 buts et effectué 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Sur courant alternatif, Gareth Bale a été confronté, une fois encore, à des blessures qui l’ont freiné.

Forcément, les Merengue aimeraient bien réussir à se séparer de lui dans quelques mois. Cela permettrait d’encaisser une indemnité de transfert… mais aussi d’alléger considérablement la masse salariale du club (Bale touche 17 millions d’euros par an). Selon Marca, Bale est clairement « le problème numéro 1 » pour Zinedine Zidane et Florentino Pérez. Les deux hommes savent que « ce ne sera pas facile » de réussir à propulser ce dernier ailleurs.

Bale a eu une autre chance, mais…

Lors de cet exercice 2019/2020, Zidane a tenté de relancer l’ancien joueur de Tottenham mais « sans succès » pour Marca. Jusqu’à présent, Gareth Bale a été « un acteur très mineur » et aujourd’hui « sa contribution est nulle ». Cette année, l’ailier a pris part à seulement… trois matches. Rappelons que l’agent de l’intéressé a dit et répété qu’il voulait que son client honore jusqu’au bout son contrat au Real Madrid.

Or cet engagement lucratif expirera seulement le 30 juin… 2022. Les Madrilènes auront énormément de mal à se séparer du natif de Cardiff. Marca assure qu’il n’est « plus exclu de le laisser partir gratuitement ». Problème : Bale a « peu d’options de sortie ». La faute à ses blessures à répétition et bien sûr sa rémunération annuelle colossale.

