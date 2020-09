Au train où vont les choses, l’ailier Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid dans le cadre de ce marché des transferts…

Selon le site du quotidien As, Bale et son agent Jonathan Barnett misent sur un départ à ce stade du mercato estival. Dans l’idéal, l’international gallois aimerait bien faire son come-back en Premier League. Actuellement, deux clubs importants de l’élite s’intéressent au gaucher. Il s’agit de Manchester United et Tottenham.

Avant de signer au Real, Gareth Bale avait porté, on le rappelle, le maillot des Spurs. As précise que Barnett met la « pression pour que Madrid accepte la proposition de Tottenham ». De leur côté, les Merengue ne veulent pas que les Red Devils se sentent, quelque part, délaissés sur ce dossier.

Bale a une préférence très nette

Par le biais d’ESPN, Jonathan Barnett a expliqué que son client souhaite jouer dans une équipe qui « peut améliorer sa situation ». L’agent a demandé aux dirigeants des clubs intéressés de l’appeler pour discuter « honnêtement et sérieusement ». Via BBC Wales Sport, Barnett a confié que Bale « aime toujours Tottenham » et que « c’est là qu’il veut être ».

Au passage, le conseiller a reconnu être en discussions avec les Spurs. Pour sa part, l’entraîneur du Real, Zinedine Zidane, croise les doigts afin que l’ailier quitte le navire avant la fin du marché des transferts. L’été dernier, on pensait – à un moment donné – que Gareth Bale allait filer en Chine. Mais finalement, il était resté à Santiago Bernabeu…

Images de IconSport