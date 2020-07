PSG : Al-Khelaïfi embraye sur un symbole très fort

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, adore les nouveaux maillots domicile et extérieur du club pour la saison 2020/2021.

En vue de l’exercice qui se profile, l’écurie francilienne souhaitait marquer le coup. Il faut dire que le Paris Saint-Germain fête, durant cette année 2020, le cinquantième anniversaire de son existence. Pour marquer le coup, les dirigeants souhaitaient le retour d’un maillot de légende. Ils se sont appuyés sur une tunique signée l’ex-président Daniel Hechter. Nul doute que bon nombre de supporters du PSG apprécieront ce clin d’œil historique.

Par le biais d’un communiqué officiel, Al-Khelaïfi a parlé de ce maillot qui est un symbole très fort au Parc des Princes. « Ce maillot historique respire le style, la passion, l’ambition et l’énergie de ce club unique, ambassadeur de Paris, ville des lumières. (…) Nous sommes une jeune institution qui nourrit un attachement profond à ses racines et à son prestigieux héritage », a souligné l’homme d’affaires qatarien.

Al-Khelaïfi pense aux « anciens »

Au passage, Nasser Al-Khelaifi a eu une pensée pour ses « prédécesseurs ». Il éprouve d’ailleurs « une immense reconnaissance » pour tout le travail accompli au cours des cinq dernières décennies. Selon lui, ils ont « avec courage et imagination » permis « à ce club de grandir et de devenir le plus titré et le plus populaire du foot français ». A ses yeux, ce nouveau maillot version 2020/2021 est donc un marqueur fort pour le futur.

« Ce sera toujours avec une grande fierté que nous porterons ces couleurs, les couleurs de la ville de Paris dont nous cultivons le rayonnement à travers le monde, mais aussi sous les lumières du Parc des Princes, notre maison de toujours (…) Ensemble, nous allons écrire le prochain chapitre de notre histoire, habités par une ambition sans limite. Et avec la conviction que le meilleur est encore à venir. » Dans trois jours, le PSG essaiera de remporter une nouvelle Coupe de France face à Saint-Etienne.

🆕👕🔴🔵 Les nouveaux maillots domicile/extérieur du @PSG_inside 202/21 rendent hommage au légendaire maillot conçu par Daniel Hechter et célèbrent le 5⃣0⃣e anniversaire du club 🤩 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2020

Images de IconSport