Mercato / Everton : Ancelotti justifie son choix surprenant

Après avoir signé un contrat de quatre ans et demi à Everton, le manager Carlo Ancelotti a justifié cette décision étonnante.

Viré par les dirigeants de Naples le 10 décembre, « Carletto » n’a pas tardé à rebondir sur la planète foot. Ciblé par Arsenal notamment, Ancelotti a choisi de s’engager sur le long terme à Everton. Par le biais de la chaîne Everton TV, l’Italien a fait part de sa joie et de sa fierté de pouvoir diriger l’équipe des Toffees. « Je suis ravi d’être ici dans l’un des plus grands clubs d’Angleterre. »

« J’aime l’équipe et le club. C’est un club avec beaucoup d’ambition et une grande histoire. Je pense que l’équipe est bonne. Je suis ici pour l’améliorer. J’essaierai de faire de mon mieux », a promis Carlo Ancelotti. Au niveau des objectifs, l’ancien coach du PSG a fixé une barre très élevée ! « Notre objectif est d’être compétitifs en Premier League, d’être en haut du classement, et en Europe. Cela ne va pas se produire tout de suite mais nous devons travailler pour cela », a-t-il souligné.

Ancelotti devra vite redresser la barre

Enfin, « Carletto » a demandé aux fans d’Everton de rester comme ils sont actuellement. Pour lui, c’est « vraiment important » que « les joueurs » bénéficient de leur « soutien » pour la suite de la saison. En guise de conclusion, Ancelotti a lâché une phrase importante. « Mon rêve est de réussir dans ce club. » Quinzièmes du classement en Premier League, les Toffees défieront Burnley (26 décembre) puis Newcastle United (28 décembre) afin de clore cette année 2019. Objectif : prendre le maximum de points afin de s’éloigner de la zone des relégables et se rapprocher du top 10.

