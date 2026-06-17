Argentine – Algérie : Emiliano Martínez s’offre un record mondial dans l’ombre du show Messi

Lionel Messi a logiquement attiré toute la lumière après son triplé historique contre l’Algérie (3-0), mais un autre champion du monde argentin a lui aussi marqué la soirée : Emiliano Martínez. Le gardien de l’Albiceleste a signé une nouvelle cage inviolée et atteint la barre symbolique des 40 clean sheets avec sa sélection.

Selon plusieurs comptes spécialisés relayant les statistiques de la rencontre, le portier d’Aston Villa serait devenu le gardien le plus rapide de l’histoire à atteindre 40 matchs sans encaisser de but en sélection nationale. Une performance qui confirme son statut de référence mondiale à son poste.

🚨| RÉCORD MUNDIAL: Emi Martínez se convirtió en el portero más rápido de la historia en registrar 40 porterías imbatidas internacionales. 🧤 17 juin 2026

Un gardien devenu indispensable à l’Argentine

Depuis son arrivée comme titulaire dans les cages argentines, Emiliano Martínez a profondément changé le visage de l’Albiceleste. Décisif lors de la Copa América 2021, immense pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, puis encore précieux dans les grands rendez-vous qui ont suivi, le gardien argentin est devenu l’un des symboles de l’ère Lionel Scaloni.

Face à l’Algérie, il n’a pas été autant sollicité que dans certaines grandes soirées, mais il a répondu présent lorsque les Fennecs ont tenté de surprendre l’Argentine. Un but algérien a notamment été refusé pour hors-jeu, permettant à Martínez de préserver une nouvelle fois sa cage inviolée.

Ce clean sheet s’ajoute à une série déjà impressionnante. En mars 2025, il comptait déjà 36 matchs sans encaisser de but avec l’Argentine et se rapprochait du record national détenu par Sergio Romero. Depuis, il a poursuivi sa progression jusqu’à atteindre ce total de 40 clean sheets.

Dans l’ombre de Messi, un autre record argentin

Cette soirée restera d’abord celle de Lionel Messi, auteur des trois buts argentins et désormais codétenteur du record de buts en Coupe du monde avec Miroslav Klose. Mais le record d’Emiliano Martínez rappelle que la domination argentine ne repose pas uniquement sur son génie offensif.

L’Argentine gagne aussi parce qu’elle sait fermer les matchs, contrôler les temps faibles et s’appuyer sur un gardien capable de transformer les grands rendez-vous en démonstrations de solidité.

À 33 ans, Emiliano Martínez continue ainsi d’écrire sa propre légende. Moins spectaculaire qu’un triplé de Messi, ce 40e clean sheet international confirme pourtant une évidence : le Dibu est déjà l’un des plus grands gardiens de l’histoire de la sélection argentine.