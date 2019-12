Mercato / Arsenal : Arteta dévoile son « plan de réussite »

Qu’on se le dise, le nouveau manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a un plan précis afin de remettre le club londonien sur des bons rails.

Après avoir signé son contrat chez les Gunners, l’ancien adjoint de Pep Guardiola (Manchester City) a révélé son plan de réussite dixit le site officiel du club. Pour lui, ses joueurs devront « avoir de la passion », « être dominants » sur le terrain et « être agressifs » durant l’intégralité des matches à venir. Au niveau tactique, Arteta désire que ses troupes jouent « sur le territoire de l’adversaire » autant que possible.

En clair, le coach espagnol veut voir une équipe d’Arsenal très ambitieuse. « Je veux le ballon, attaquer autant que possible. Je veux les empêcher de le faire autant que possible. » En parallèle, le technicien désire « créer la bonne culture autour du club » et mettre en place « un bien vivre des joueurs ».

Arteta et la « base » indispensable pour réussir

Il souhaite que « chacun se respecte » à l’Emirates Stadium et fasse preuve « d’humilité » au quotidien. A tous les étages, Mikel Arteta attend que tous les gens soient « responsables ». Histoire de propulser Arsenal le plus haut possible. Pour lui, « c’est la base » qui permettra de « grandir à partir de là ».

L’ex-milieu de terrain pense qu’il sera possible de « créer une identité » spéciale qu’il a dans sa « tête pour ce club de football ». Dans quelques minutes, Arteta et les Gunners défieront Everton dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Actuellement, Arsenal occupe seulement la 10e place du classement avec 22 points au compteur.

