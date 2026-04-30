Atlético – Arsenal : Le Normand satisfait malgré les regrets

Entré à la pause lors du nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1), Robin Le Normand a livré une seconde période solide, à l’image du réveil madrilène. Le défenseur espagnol a réagi à chaud après la rencontre.

« C’est un bon résultat. On était à la maison, mais on a fait une deuxième mi-temps plus qu’intéressante. On s’est procuré les occasions pour gagner », a-t-il confié au micro de Canal+.

Lucide, Le Normand a toutefois souligné la qualité de l’adversaire : « C’est une très bonne équipe en face, une des meilleures d’Europe. Il faudra faire un gros match là-bas. »

Malgré une domination nette après la pause, les Colchoneros devront donc aller chercher leur qualification à Londres, où tout reste ouvert.