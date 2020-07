PSG, OM, LFP… Aulas ne peut pas encadrer deux dirigeants !

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, n’est pas sur la même longueur d’ondes que deux décideurs importants du foot français.

D’après le Parisien, on assiste à la « fin de la guerre froide entre Al-Khelaïfi et Aulas ». Alors que la finale de la Coupe de la Ligue PSG – OL aura lieu vendredi soir (demain), les deux présidents semblent miser sur « l’apaisement » à ce stade. Dans le passé, Jean-Michel Aulas n’avait pas hésité à pointer du doigt le club de la capitale et notamment les propriétaires qataris.

A ses yeux, il y avait clairement une inégalité criante en Ligue 1 au niveau financier. Aujourd’hui, Aulas semble avoir choisi d’autres cibles. La première est Didier Quillot. Ce dernier officie en tant que directeur général exécutif de la LFP. Jean-Michel Aulas reproche notamment à Quillot d’avoir tout mis en œuvre pour arrêter définitivement la L1.

Aulas – Eyraud, le torchon brûle…

Rappelons que le président de l’OL misait, sur sa part, sur la reprise de la saison suite à l’interruption liée à la pandémie de coronavirus. Septième du classement, l’Olympique Lyonnais pourrait bien faire une croix sur une qualification européenne… A moins bien sûr de remporter la Coupe de la Ligue contre Paris demain. Cas échéant, les Gones se qualifieraient pour la prochaine édition de la Ligue Europa.

Pour en revenir à Aulas, notez que la seconde personne qui lui gonfle particulièrement les hélices est… Jacques-Henri Eyraud. L’Equipe assure que leurs relations sont tout sauf au beau fixe. En effet, Jean-Michel Aulas « ne supporte pas » son homologue de l’OM…. « qui le lui rend bien ». La saison prochaine pourrait donc donner lieu à quelques attaques, d’un côté ou de l’autre, pour pimenter l’actualité…

