OL : Aulas attaque Eyraud… et dégaine une autre proposition !

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, n’a pas l’intention de se laisser marcher sur les pieds notamment par Jacques-Henri Eyraud (OM).

Rappelons que le président de l’OM avait pointé du doigt Aulas suite à une proposition effectuée par ce dernier. En clair, le président lyonnais avait suggéré de tirer un trait sur cette saison 2019/2020 plombée en partie par la pandémie de coronavirus. Jean-Michel Aulas estimait qu’on pouvait s’appuyer sur les résultats de l’exercice précédent pour établir le classement final. Eyraud avait taclé son homologue rhodanien par le biais d’une tribune diffusée dans le JDD.

Cela n’a pas refroidi les ardeurs de « JMA » ! Sur les ondes de la radio RMC, l’homme d’affaires a déclaré que ce qui était « déplacé », c’était en fait « la tribune d’Eyraud ». Au final, Aulas a demandé à ses avocats de l’attaquer « en diffamation » après l’avoir menacé, dans un premier temps, de le faire. Puis le président de l’OL a mis en avant « une autre solution », suite au report de plusieurs journées de Ligue 1, qui selon lui séduit certains « spécialistes ».

Aulas risque encore de contrarier Eyraud…

En clair, Jean-Michel Aulas croit que la LFP pourrait s’appuyer sur « le classement historique sur 3 ans ou 5 ans » pour boucler cette saison 2019/2020 ! Une fois encore, cette décision profiterait à l’OL qui terminerait à la deuxième place du classement derrière le PSG (1er) et devant… Monaco (3e). Pour sa part, l’OM devrait se contenter de la quatrième place et ne disputerait donc pas la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Nul doute que cette nouvelle proposition signée Aulas ne plaira pas à Jacques-Henri Eyraud, aux joueurs et supporters de Marseille… « JMA » a ajouté que « la meilleure solution consisterait à terminer le championnat ». Mais pour lui, « cela va être de plus en plus difficile » de réorganiser le calendrier au fil des jours qui passent.

Images de IconSport