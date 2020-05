Mercato / OL : Aulas a fait un choix vraiment surprenant

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a décidé de se passer des services de la légende rhodanienne Grégory Coupet.

Depuis 2016, Coupet occupait le poste d’entraîneur des gardiens à l’Olympique Lyonnais. Alors que son contrat chez les Gones expirait le 30 juin prochain, l’ex-international français n’a pas reçu d’offre pour rempiler au Parc OL. Résultat des courses, Grégory Coupet a décidé de s’engager officiellement, pour une durée de deux ans, en faveur de Dijon. Après avoir paraphé son engagement, l’ancien gardien de but a fait savoir – via le site de l’écurie dijonnaise – qu’il est enchanté d’avoir l’opportunité de rebondir au DFCO.

« C’est un honneur de prendre la succession de Laurent Weber, qui est un ami. Nous avons les mêmes principes de jeu, donc nos gardiens ne seront pas trop chamboulés. Si j’ai choisi le DFCO, c’est pour participer à l’évolution de ce club qui a déjà de beaux projets pour l’avenir, à l’image du futur centre d’entraînement. »

Grégory Coupet a ajouté que la présence de certains « amis tels que Peguy Luyindula, David Linarès ou encore Sébastien Degrange » l’ont incité à signer à Dijon. « Éric Carrière est également installé dans cette région fabuleuse qu’est la Bourgogne-Franche-Comté. Je sens que nous allons réaliser de belles choses ensemble ! » Pour sa part, le président Olivier Delcourt s’est félicité d’avoir réussi à convaincre Coupet de s’engager en faveur du DCFO jusqu’en 2022.

« C’est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que nous accueillons un entraîneur doté d’une telle expérience. Grégory est un grand professionnel, qui pourra partager son immense vécu au plus haut niveau. Au-delà de ses compétences footballistiques, j’ai été séduit par ses valeurs humaines, en phase avec la philosophie du DFCO. »

Par le biais de son compte Twitter, Grégory Coupet a mis en avant le fait qu’il est « triste bien sûr de partir de l’OL ». Toutefois, le Français n’avait « plus de contrat » et en prime « aucune nouvelle » de ses supérieurs. Au final, il est « très heureux du challenge que Monsieur Delcourt » lui « propose » à ce stade de sa carrière d’entraîneur des portiers.

Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes…

— Grégory Coupet (@CoupetCoupet) May 20, 2020