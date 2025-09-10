La cérémonie du Ballon d’Or 2025 se tiendra le 22 septembre à Paris. Après l’annonce des nominés, la lutte pour le prestigieux trophée s’annonce plus indécise que jamais.

L’essentiel La cérémonie du Ballon d’Or 2025 aura lieu le lundi 22 septembre au Théâtre du Châtelet, à Paris.

Les nominés ont été annoncés le 7 août, avec Ousmane Dembélé et Raphinha parmi les grands favoris.

Outre le Ballon d’Or, plusieurs distinctions seront remises : Trophée Kopa, Trophée Yachine, entraîneur et clubs de l’année.

Un rendez-vous immanquable pour le football mondial

La France s’apprête à accueillir l’un des événements les plus attendus de l’année footballistique. Le lundi 22 septembre 2025, le Théâtre du Châtelet à Paris vibrera au rythme du gala du Ballon d’Or. Si l’heure précise de la cérémonie n’a pas encore été confirmée, elle devrait débuter comme à l’accoutumée aux alentours de 19h ou 20h (heure de Paris).

L’édition 2025 suscite un intérêt tout particulier. Après les sacres quasi programmés de Messi et Ronaldo pendant plus d’une décennie, et la surprise Rodri en 2024, le trophée paraît cette fois totalement ouvert. Deux noms se détachent néanmoins : Ousmane Dembélé, étincelant sous le maillot du Paris Saint-Germain, et Raphinha, l’atout offensif du FC Barcelone. Mais la bataille reste indécise et pourrait réserver de nouvelles surprises.

Des nominés déjà connus

France Football a levé le voile sur la liste des nominés le 7 août dernier, lors d’une réunion à l’Hôtel de Crillon. Outre le Ballon d’Or masculin et féminin, le jury a dévoilé les prétendants aux autres prix : Trophée Kopa (meilleur jeune), Trophée Yachine (meilleur gardien), distinctions pour les entraîneurs de l’année ainsi que pour les clubs masculins et féminins.

Chaque catégorie promet son lot de débats, avec des jeunes talents émergents, des gardiens décisifs sur la scène européenne et des entraîneurs qui ont marqué la saison par leur réussite. De quoi alimenter discussions et pronostics dans les semaines qui précèdent le grand soir.

Depuis quelques années, la cérémonie du Ballon d’Or a retrouvé un parfum d’imprévisible. « On ne peut plus deviner le vainqueur à l’avance, et c’est tant mieux pour le spectacle », confiait récemment un consultant espagnol. Entre les stars confirmées et les nouvelles figures prêtes à écrire leur histoire, le millésime 2025 pourrait bien marquer un tournant.

Rendez-vous est donc pris pour le 22 septembre, à Paris, afin de savoir qui rejoindra la légende en gravant son nom sur le trophée le plus prestigieux du football mondial.