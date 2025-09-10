Barça : Lewandowski en fin de cycle, la Ligue 1 dans le viseur pour sa succession

Robert Lewandowski arrive en fin de contrat en 2026 et le FC Barcelone s’active pour préparer l’avenir. Plusieurs pistes sont étudiées, dont certaines mènent en Ligue 1.

L’essentiel Robert Lewandowski sera libre en juin 2026 et pourrait quitter le Barça après quatre saisons.

Le club catalan explore plusieurs scénarios : miser sur Ferran Torres, attirer une star confirmée comme Harry Kane ou parier sur de jeunes talents.

Les noms de Karim Konaté (RB Salzbourg) et Paris Brunner (AS Monaco) circulent comme cibles potentielles.

Arrivé en 2022 après son long règne au Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait vivre ses derniers mois au FC Barcelone. À 37 ans, son contrat s’achève le 30 juin 2026 et rien n’indique pour l’instant une prolongation. Des offres mirobolantes venues de Saudi Pro League – évoquant un salaire de près de 100 millions d’euros – pourraient précipiter son départ.

Pour le club blaugrana, l’échéance est de taille : comment remplacer un buteur qui a inscrit des dizaines de buts depuis son arrivée ? Joan Laporta et Hansi Flick, conscients du chantier à venir, étudient plusieurs options. Ferran Torres, repositionné en pointe, incarne la solution interne. Mais le Barça n’exclut pas d’aller chercher un profil plus expérimenté, à l’image d’Harry Kane, ou de miser sur la jeunesse pour anticiper l’avenir à moindre coût.

Konaté et Brunner, deux paris séduisants

D’après le média Fichajes, deux jeunes attaquants figurent dans le viseur barcelonais. Le premier est Karim Konaté, international ivoirien de 21 ans. Pilier du RB Salzbourg, il s’est déjà frotté à la Ligue des champions et s’affirme comme l’un des grands espoirs africains du poste. Sa puissance et sa maturité séduisent en Catalogne.

L’autre cible se nomme Paris Brunner. À seulement 19 ans, l’ancien du Borussia Dortmund évolue désormais à l’AS Monaco. Il n’a disputé qu’une poignée de minutes en Ligue 1, mais son potentiel attire déjà les regards. Estimé à 1,5 million d’euros, il représente une opportunité à faible coût pour un club qui cherche à concilier ambitions sportives et contraintes budgétaires.

Le départ annoncé de Lewandowski marquerait la fin d’une ère au Barça. Mais il ouvre aussi un nouveau chapitre : celui du renouvellement offensif. Entre l’option d’un joueur confirmé capable d’apporter immédiatement et le pari sur des talents en devenir comme Konaté ou Brunner, le club catalan devra trancher. Une décision qui pourrait façonner le visage de l’équipe pour les prochaines années et peser lourd dans sa compétitivité européenne.