Bordeaux : Costil lance déjà le choc face à l’OM

Le gardien de but de Bordeaux, Benoît Costil a mis un coup de pied dans la fourmilière après la nouvelle défaite face à Lyon.

Après une embellie en novembre qui lui avait permis d’atteindre le podium, Bordeaux est entré dans une spirale infernale dont il ne parvient plus à s’extraire. Samedi, les hommes de Paulo Sousa ont concédé leur quatrième défaite consécutive en championnat, face à Lyon (1-2), qui les plonge à la 13e place au classement avec 26 points après 20 journées. Le bilan comptable n’est pas bon et inquiète. Après la rencontre, Benoît Costil a tenté de secouer ses troupes.

Costil tente de réveiller les troupes

Il y a urgence, d’autant plus que les Marine et Blanc recevront prochainement Marseille, contre qui une défaite est interdite. « Il est interdit de lâcher. C’est trop facile d’être bien, joyeux et content quand ça va bien. Mais les vrais bonhommes, c’est dans les moments difficiles qu’on les voit. C’est quand les mecs sont là pour aller poser leurs c… sur le terrain au match d’après », a lancé le gardien bordelais dans une vidéo publiée par le club.

Défaite interdite contre l’OM

« Là, on va à Pau (jeudi en Coupe de France), il n’y a pas le droit à l’erreur. Derrière on va à Nantes (le 26 janvier) et on reçoit Marseille (le 1er février). Marseille, c’est le match de l’année », a-t-il rappelé. « Donc les gars, pas de doute, pas de psychose. Par contre, il faut faire mieux les gars. (…) Il faut qu’on soulève les prochaines équipes qui viendront ici », a galvanisé Benoît Costil. Pour rappel, Bordeaux n’a plus perdu à domicile en championnat face à l’OM depuis 1977. Une défaite serait donc du plus mauvais effet pour les supporters.

Images de IconSport