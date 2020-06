Ligue 1 : Caïazzo surpris par l’offensive d’Aulas

Le co-président de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo, ne comprend pas pourquoi Jean-Michel Aulas est repassé à l’attaque.

Rappelons que le président de l’OL a confié que les clubs de Ligue 1 pourraient miser sur un recours contre l’État (En savoir plus). Objectif : réclamer les 800 millions d’euros de préjudice financier probable suite à l’arrêt définitif de la saison en L1. Par le biais d’un communiqué, Caïazzo a fait part de sa surprise immense en découvrant la déclaration de Jean-Michel Aulas.

« Il n’entre nullement dans nos intentions d’entrer dans ce type de procédure. Conformément à ce que nous avons annoncé il y a quelques jours avec l’UCPF, Première Ligue travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de relance du football professionnel, privé de recettes pendant cinq mois », a-t-il expliqué.

Caïazzo défend le gouvernement

Alors qu’Aulas pointe du doigt le gouvernement, Bernard Caïazzo juge qu’il faut collaborer avec lui pour trouver les meilleures solutions. « Dès que possible, il sera étudié en concertation avec les pouvoirs publics qui sont venus en aide, depuis le début de la crise, à tous les secteurs sinistrés. »

« Seule cette démarche occupe toute notre énergie et tous nos esprits, tournés vers le redressement économique de notre activité et vers la reprise sportive du championnat 2020-2021. » Décidément, on a le sentiment que chacun défend sa chapelle sans parvenir à s’entendre…

