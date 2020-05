Mercato / Rennes : PSG, Real… Camavinga a fait son choix !

Le milieu de terrain Eduardo Camavinga (Rennes) sait dans quel club il souhaiterait signer éventuellement lors du mercato estival.

A seulement 17 ans, le jeune footballeur doit s’interroger à propos de son futur. Doit-il rester au Stade Rennais qui disputera la prochaine édition de la Ligue des Champions ? Sur le papier, cette hypothèse est séduisante. En effet, Camavinga s’est imposé en tant que titulaire chez les Rouge et Noir (36 matches, 1 but et 2 passes décisives). Son nom a même été cité pour intégrer l’équipe de France A très rapidement.

D’un autre côté, Eduardo Camavinga est sans doute tenté par le fait de rejoindre un très grand club cet été. Rares sont les joueurs professionnels aussi jeunes qui ne rêvent pas d’endosser le maillot du PSG ou encore du Real Madrid. D’après Marca, privilégie clairement un transfert… au sein de la Casa Blanca. En effet, Camavinga « adore Madrid et Zidane ».

Quelle offre pour Camavinga ?

On peut se demander le montant de l’indemnité de transfert qu’il faudra débourser pour réussir à déloger Eduardo Camavinga. Des sommes de 50, 60 et même 75 millions d’euros ont été évoquées ces derniers mois. Au final, le PSG a peut-être une longueur de retard de Real mais n’a pas perdu la course. Rappelons que le contrat du natif de Miconje (Angola) expirera le 30 juin 2022.

Images de IconSport