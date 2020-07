Mercato / PSG : le Real passe son tour pour un diamant !

Les dirigeants du PSG ont peut-être tout intérêt à dégainer cet été en ce qui concerne Eduardo Camavinga (Rennes).

A en croire le site du quotidien As, le président du Real, Florentino Pérez, ne veut pas faire sauter la banque lors de ce mercato estival 2020. En effet, le dirigeant souhaite que son club encaisse déjà la crise économique, déclenchée par la pandémie de coronavirus, avant de redevenir vraiment offensif en matière de recrutement. Du coup, les Merengue ne feront sans doute pas de folies cet été.

Toujours d’après As, Camavinga ne posera donc sûrement pas ses valises à Santiago Bernabeu. A ce stade, le milieu de terrain n’a pas l’air d’avoir envie « d’attendre un an pour Madrid » après avoir reçu cette « douche froide ». Du coup, deux autres de ses courtisans se retrouvent en pole position. Il s’agit clairement du PSG et du Bayern Munich. Notez que les Allemands ont « fait de gros efforts ces derniers jours » pour convaincre le footballeur âgé de 17 ans de quitter le Stade Rennais.

Camavinga, destin lié à la C1 ?

Le nouveau directeur sportif des Rouge et Noir, Florian Maurice, espère obtenir au moins « 80 millions d’euros » avant de céder l’international U21. Forcément, le dossier Camavinga est lié à la possible participation de Rennes à la Ligue des Champions. S’ils arrivaient à passer les tours préliminaires, les Bretons encaisseraient environ 20 millions d’euros.

Ils auraient alors moins besoin de vendre le diamant Eduardo Camavinga. En revanche, une non-qualification pour la phase de poules de la C1 donnerait lieu peut-être au départ de ce dernier. Reste à savoir désormais si le PSG et/ou le Bayern Munich sont en mesure de miser au moins 80 millions sur le natif de Miconje. Mine de rien, ce serait un sacré risque financier et sportif étant donné que Camavinga doit encore faire ses preuves au haut niveau.

