CAN 2025 – Mohamed Salah : « C’est le meilleur match de ma carrière »

Leader technique et mental de l’Égypte, Mohamed Salah a vécu l’un de ces soirs que les grands joueurs n’oublient jamais. Après la victoire spectaculaire face à la Côte d’Ivoire (3-2) en quarts de finale de la CAN 2025, le capitaine des Pharaons a livré un témoignage fort, mêlant fierté, lucidité et respect de l’adversaire.

Qualifiée au terme d’un match haletant, l’Égypte national football team a dû puiser dans ses ressources les plus profondes pour faire tomber une Côte d’Ivoire national football team tenante du titre et redoutable dans l’engagement. Un contexte qui donne encore plus de relief à la performance collective… et au ressenti de son leader.

Dès sa prise de parole en conférence de presse, Mohamed Salah n’a pas caché l’émotion qui l’habitait encore. Pour l’attaquant de Liverpool, ce quart de finale restera comme un sommet personnel et collectif, tant par l’intensité que par la portée du résultat.

Un match gravé dans sa mémoire

Porté par l’adrénaline, Salah a d’abord insisté sur la dimension exceptionnelle de la rencontre, soulignant à quel point ce succès dépasse le simple cadre d’une qualification. Selon lui, l’Égypte a livré une bataille totale face à un adversaire qu’il considère comme une référence continentale, dans un scénario où chaque détail comptait.

Le numéro 10 des Pharaons a également tenu à rappeler le contexte historique entre les deux sélections, évoquant avec une pointe de malice la dernière confrontation majeure remportée par les Ivoiriens sur leurs terres. Sans esprit de revanche affiché, Salah a surtout mis en avant le caractère de son équipe, capable de répondre présent dans un moment clé.

Dans un discours empreint de fair-play, il n’a jamais cherché à minimiser la valeur de l’adversaire. Au contraire, il a reconnu la domination ivoirienne sur de larges séquences du match et, plus largement, leur statut de champions en titre. Mais cette fois, l’Égypte a su faire la différence au bon moment, en assumant pleinement son rôle dans un choc de très haut niveau.

En filigrane, les mots de Salah traduisent surtout une chose : la fierté d’un capitaine qui a vu son groupe répondre à l’exigence d’un quart de finale africain, là où tout peut basculer. Leader respecté sur le continent comme à l’échelle mondiale, le Pharaon a une nouvelle fois montré qu’il ne se contente pas de briller par ses statistiques, mais aussi par son discours et son exemplarité.

Une soirée de plus dans la légende personnelle de Mohamed Salah, et un pas de plus pour l’Égypte vers un nouveau rêve continental.